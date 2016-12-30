YouTuber artık gerçek bir kelime!

YouTuber, bu ay Oxford English Dictionary'ye eklenen 500 kelime arasındaki yerini aldı.

30/12/2016 14:00

Teknoloji ilerledikçe hayatımıza yeni yeni kelimeler giriyor. Youtuber da bunlardan biri. Henüz Türkçe bir karşılığı olmasa da en prestijli İngilizce sözlük olan Oxford English Dictionary bu kelimeyi gerçek bir kelime olarak kabul edip sözlüğüne ekledi.

Sözlük kelimeyi, video paylaşım web sitesi YouTube'u sık kullanan özellikle de video üreten ve videolarda görünen kişilere verilen isim olarak tanımlıyor. 

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Sözcük 2006 yılına dayanıyor ve video paylaşım web sitesinin tescilli adı, diğer adıyla Google'a ait video platformu YouTube'tan kaynaklanıyor.

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Aşağıdaki örneklerde Youtuber kelimesinin farklı kullanımlarını İngilizce olarak bulabilirsiniz!

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    Yazar: Berk İşçimen

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