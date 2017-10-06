Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
BENZER HABERLER
- Yük taşıyan elektrikli araç ürettiler!
- Ağlayarak telefon şarj edilebilir mi?
- Yerli uzay teknoloji çalışmaları tam gaz!
- Mars'taki su için yeni teori!
- Türkiye'ye yeni teknoloji merkezi!
- Rusya ve Suudi Arabistan'dan dev teknoloji anlaşması
- Satürn’ün uydusunda yaşam izleri bulundu!
- Sekizinci kıtaya dair yeni kanıtlar bulundu!
- Merakla beklenen gözlemevi 2020'de açılacak!
- Embriyoyu ameliyat ettiler!
- Dünyanın her noktasına roketle seyahat projesi!
- Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ta kent projesi resmen başlattı!
- Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi!
- Orta Doğu yapay zekanın gücünden faydalanmaya hazır!
- NASA'nın göz bebeği yavaş yavaş parçalanıyor!
- Robot diş doktoru, ilk ameliyatını başarıyla tamamladı!
YORUMLAR