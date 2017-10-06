Yük taşıyan elektrikli araç ürettiler!

Diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği, yük taşıyabilmesi ve dört ileri bir geri yarı otomatik şanzımana sahip olması. Araç 8 saatte şarj oluyor. Bir batarya ile 250 kilometre yol yapabiliyor. 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor ve saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Şu an piyasada bulunan araçlardan hiçbir farkı yok. Ön tekerlekler disk, arka tekerlekler kampana ve elektrikle çalışıyor.