Yurt dışı telefon, tablet ve televizyonlara ek ücret geldi!

Yurt dışından alışveriş için dün bir düzenleme yapılmış ve gümrük limiti olan 75 euro 30 euro'ya düşürülmüştü. Bu hamle ile haksız rekabetin önüne geçileceği düşünülüyordu. Bugün ise yine yurt dışı ürünleri etkileyen bir karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; yurt dışından alınan telefon, televizyon, tablet, müzik çalar ve video oynatıcılardan alınan bandrol ücreti kademeli olarak arttı.

51 ila 148 ekran büyüklüğündeki televizyonlardan 10 ila 80 euro arasında, akıllı telefonlardan 20 euro, tabletlerden 10 euro, radyo sistemlerinden 1 euro, müzik çalarlardan 7 euro ve video oynatıcılardan 15 euro ekstra bandrol vergisi alınacak.

Kararın 2017 Ocak ayında resmi olarak uygulanması bekleniyor.