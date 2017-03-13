Yurt dışından telefon getirenlere büyük şok!

Türkiye basınında Apple'ın yurt dışından getirilen iPhone'lara yönelik yeni kararı uzun bir süre konuşuldu. Apple'ın aldığı karara göre; yurt dışından getirilen iPhone modellerinin 1 yıl olan ulusal garantisi artık Türkiye'de geçerli olmayacaktı. Bu kararın ardından, şimdi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen telefonlara yönelik yeni bir karar açıklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre; yurt dışından valizde getirilen ikinci telefonlar artık Türkiye'de hiç bir şekilde kullanılmayacak. Kullanılması bir yana ikinci telefonların Türkiye'ye girişi bile söz konusu olmayacak.

Eğer yolcu, yanında ikinci bir telefon getiriyorsa, hem cezalı vergi ödeyecek hem de telefonun e-devlet üzerinden IMEI numarasının kaydedilmemesi için işlem yapılacak.

Black Market olarak adlandırılan ve vergiden muaf tutularak oluşturulan karaborsa telefon pazarının önüne bu yeni karar ile geçilmiş olacak. Ancak bu kararın ikinci telefonu kapsadığını tekrardan belirtelim.

Yani yurt dışından en fazla bir adet telefon getirebilirsiniz. İkinci getirilen telefonlar ticaret amaçlı görüneceği için az önce belirtmiş olduğumuz ceza ve işlemlere tabii tutulacak.