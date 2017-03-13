Yurt dışından telefon getirenlere büyük şok!

Türkiye basınında Apple'ın yurt dışından getirilen iPhone'lara yönelik yeni kararı uzun bir süre konuşuldu. Apple'ın aldığı karara göre; yurt dışından getirilen iPhone modellerinin 1 yıl olan ulusal garantisi artık Türkiye'de geçerli olmayacaktı. Bu kararın ardından, şimdi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen telefonlara yönelik yeni bir karar açıklandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre; yurt dışından valizde getirilen ikinci telefonlar artık Türkiye'de hiç bir şekilde kullanılmayacak. Kullanılması bir yana ikinci telefonların Türkiye'ye girişi bile söz konusu olmayacak.
Eğer yolcu, yanında ikinci bir telefon getiriyorsa, hem cezalı vergi ödeyecek hem de telefonun e-devlet üzerinden IMEI numarasının kaydedilmemesi için işlem yapılacak.
Black Market olarak adlandırılan ve vergiden muaf tutularak oluşturulan karaborsa telefon pazarının önüne bu yeni karar ile geçilmiş olacak. Ancak bu kararın ikinci telefonu kapsadığını tekrardan belirtelim.
Yani yurt dışından en fazla bir adet telefon getirebilirsiniz. İkinci getirilen telefonlar ticaret amaçlı görüneceği için az önce belirtmiş olduğumuz ceza ve işlemlere tabii tutulacak.
YORUMLAR
Sacma sapan is yapıyorlar. Madem oyle vergileri azalt kardesim . sizin beyninizin çalışma seklini seveym
Vestel alınsın diye yapmadığınız kalmıyor yazık be. Vestel telefonlarda snapradgon 820 & 835, hatta 805, 808 işlemcileri kullandı mı hiç? Türkiye için 750-1500 TL arasında değişen fiyatlarla telefon sunmuş. ne yapayım o telefonu? xiaomi mi 5, ithalatçı firma garantisi ile daha iyi iken Vestel firmasının Çin'in neresinde üretildiği belli olmayan parçaları getirip yerli diye satması çok adil mı? vergi üstüne vergi ile rekor kiracaz! yerli ise tüm parçaları ülke içinde üret diğer markalar gibi üstün özellikleri olan telefon yap bizde alalım. fiyatları da isterse yüksek olsun ama güzel ozellikleri güncelleme ve cihaz desteği olsun (onarım tamir değişim garantisi).