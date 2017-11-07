Yüzüklerin Efendisi dizisinin maliyeti dudak uçuklatıyor!

Edebiyat profesörü ve savaş gazisi J.R.R Tolkien, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'i yazdığında akademik çevrede alay konusu olmuştu. Malum 1940'lı yıllarda fantastik eserlere eğlencelik gözüyle bakıyor ve hiçbiri "edebi eser" olarak kabul edilmiyordu. Ne var ki J.R.R Tolkien tutkusundan vazgeçmedi ve ortaya bir başyapıt çıktı. Yüzüklerin Efendisi tarihin en çok satan kitap serilerinden biri konumunda.

Teknolojinin gelişmesiyle bu eserin sinemaya uyarlanması kaçınılmaz oldu. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği 2001 yılında sinemaya uyarlandı ve dünya çapında başarı elde etti. Ardından yayınlanan iki film de inanılmaz gişe hasılatları elde ettiler ve bolca Oscar ödülü kazandılar.

Aradan 15 yıl geçti. Game of Thrones'un başarısından da cesaret alan ve dizi/film haklarına sahip Warner Bros, dizi haklarını pazarlamaya karar verdi. Warner Bros'un son derece yüklü bir fiyat talep edeceği iddia ediliyor. Yani Yüzükler Efendisi'nin sadece 1.sezon maliyeti 250 milyon dolar seviyesinde olacak. HBO, Amazon ve Netflix projeye talip olsa da HBO aradan çekildi. Netflix ve Amazon kıyasıya bir mücadele içinde. Amazon şimdilik bir adım önde gözüküyor.