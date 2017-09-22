Zaman makinesi için geri sayım!

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu sona doğru emin adımlarla yürüyor. Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz. Bu yüzden bilim dünyasında zaman makinesi olarak da adlandırılan teleskopun yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Yer operasyonu ve teleskop arasındaki bağlantıyı başarıyla test eden NASA, proje için mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Son testleri NASA'nın Johnson Space Center tesisinde yapan ekip yeni uzay teleskobunun sorunsuz çalıştığını bildirdi. 8.8 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek. Zaman makinesi olarak anılan teleskop Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak.

James Webb Uzay Teleskobu 2018'de Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak. Hubble Uzay Teleskobu'na kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve James Webb Uzay Teleskobu sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.