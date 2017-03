Zelda PC'de oynanabilecek!

Çıktığı günden beri kendinden çok söz ettiren oyun Zelda: Breath of the Wild, tüm kritiklerden tam not alarak yılın oyunu ödülüne en yakın yapım olarak karşımıza çıkıyor. Nintendo'nun yeni konsolu Switch ve Wii U için satışa çıkan oyun, ne yazık ki başka hiçbir platformda olmayacak.

Ancak CEMU geliştiricileri, yaptıkları açıklamada bu haftasonu yeni bir CEMU sürümü piyasaya süreceklerini ve bu sürümde Zelda: Breath of the Wild'ın oynanabileceğini belirtmişti. CEMU geliştiricileri sözünü tuttu ve CEMU'nun yeni sürümü yayınlandı.

Bu CEMU sürümünde Zelda: Breath of the Wild oynanabiliyor ancak birçok hata mevcut. Şuan için iyi bir performans da veremeyen CEMU, kısa bir süre içerisinde iyileştirmelerle tam performans verecek hale gelecektir.