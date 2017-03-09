Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesi çıktı!

Asus, Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Peki, Android 7.0 Nougat güncellemesini alan Zenfone 3 modelleri hangileri?

09/03/2017 11:15

Asus, Zenfone 3 sahiplerini sevindirecek bir haber ile karşımıza çıktı. Firma, Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesini bugün resmi olarak indirime sundu. Yaklaşık olarak 1.5 GB'lık bir alan kaplayan Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesi, şimdilik Zenfone 3'ün iki modeline yüklenebiliyor.

Zenfone 3 için Android 7.0 güncellemesi hangi modellere geldi?

Zenfone 3'ün ZE520KL ve ZE552KL varyasyonlarına gelen Android 7.0 Nougat güncellemesini OTA üzerinden veya PC'den yükleyebilirsiniz. Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ile telefonun arayüzünde iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor. Güncelleme ile ayrıca sistem kararlılığı ve performansında da artış sağlanıyor.

1489046436_zenfone-3-icin-android-7.0-nougat.jpeg

Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesi kademeli olarak sunulacağı için ülkemize gelmesi 2-3 saat geç olabilir. Bu yüzden Zenfone 3'ün ayarlar bölümünden yazılım güncellemelerini sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı da unutmayın.

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER