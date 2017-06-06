5.5 inçlik ZenFone 3 Max Türkiye'de satışa sunuldu!

Asus, ZenFone 3 ailesinin yeni üyesi ZenFone 3 Max 5.5 inç’i Türkiye’de satışa sunuyor. ZenFone 3 Max 5.5”, kullanıcılara Full HD 5.5 inç ekranıyla oyun oynarken, film izlerken veya çalışırken görüntü kalitesiyle de üst düzey bir deneyim sunuyor.

ZenFone 3 Max 5.5 inç’in Full HD ekranı, 1.4 Ghz 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemciyle destekleniyor ve güçlü bataryasıyla yüksek performansı kesintisiz sunuyor.

ZenFone 3 Max 5.5, Full HD 5.5 inç ekranıyla içerik görüntülerken en iyi deneyimi sunuyor. ZenFone 3 Max 5.5 inç’in ekranı, 450 nits parlaklık değeri ve 2.5D elmas kesim köşeleriyle en parlak ışık altında bile yansıma yapmıyor ve gözleri yormuyor. 1.4 Ghz ve 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemciyle güçlendirilmiş ZenFone 3 Max 5.5’’, ister iş ister oyun tüm görevlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

ZenFone 3 Max, sahip olduğu yüksek performansı çok uzun süreli kullanımlara imkan tanıyan 4.100 mAH’lik bataryasıyla destekliyor. ASUS ZenFone 3 Max, yüksek şarj kapasitesine sahip bataryasının yanı sıra ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline getirilebiliyor.

5.5 inç ekranlı, ZenFone 3 ailesinin maksimum güç sağlayan yeni üyesi ZenFone 3 Max’e Vatan Bilgisayar mağazalarından ulaşılabiliyor. ZenFone 3 Max 5.5 inç'in tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.399 TL.