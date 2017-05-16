ZenFone Zoom S Türkiye’de!

ASUS, ZenFone ailesinin kamerasıyla fark yaratan Zoom S modelini Türkiye’de satışa sundu. 13MP PixelMaster ön kamerası, 12MP PixelMaster ana kamerası ve 12MP Zoom kamerasıyla profesyonel fotoğrafçılığı ceplere taşıyan ASUS ZenFone Zoom S, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatıyor.

Yeni kamera teknolojisini Full HD AMOLED ekranı ve 5000 mAh’lik güçlü bataryasıyla destekleyen ZenFone Zoom S, Snapdragon 625 işlemcisi, Adreno 506 GPU’su ve 4 GB RAM ile ister fotoğrafçılık, ister iş, ister oyun, tüm görevlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

Yakın çekim için 12 megapiksel Zoom kamerası ise 2.3x optik zoom ve 12 kat toplam zoom özelliğine sahip. ZenFone Zoom S, geniş ƒ / 1,7 diyafram açıklığını ve en yeni Sony IMX362 sensörü 12 megapiksel kamerasıyla birleştirerek, saniyeler içerisinde profesyonel kalitede fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

Ayrıca benzersiz bir otomatik odaklama teknolojisi olan ASUS TriTech +’a sahip ZenFone Zoom S, DSLR fotoğraf makinelerindeki benzer teknolojiyi kullanan, tamamen yeni bir Çift Piksel PDAF (Faz Tespit Oto Odaklama) sistemiyle donatılmış. Bu sistem inanılmaz derecede hızlı otomatik odaklama imkanı sunuyor.

ZenFone Zoom S’in Türkiye’de satış fiyatı ise 2498,99 TL olarak belirlendi.