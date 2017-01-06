ZTE Blade V8 resmen tanıtıldı

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2017 fuarında yeni cihazlar ve teknolojiler tanıtılmaya devam ediyor. Fuarda ZTE’de sahne aldı ve yeni teknoloji ürünlerini tanıttı. Bunların arasında orta özelliklere sahip akıllı telefon da bulunuyor.

ZTE Blade V8 orta sınıf özelliklere sahip olmasına rağmen çift kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor. ZTE Blade V8, 13 megapiksel ön kmaeraının yanı sıra, 13 megapiksel ve 2 megapikselden oluşan çift arka kameraya sahip. Bu kamera, profesyonel fotoğraf makinelerininkine benzer arka plan bulanıklığı (bokeh) da dahil olmak üzere görüntüye çeşitli efektlerin uygulanmasına olanak tanıyor.

Blade V8'in 3D fotoğraf çekme yeteneği vurgulanan bir diğer özellik. Telefon, gözlüksüz 3D görüntüleyemez ve bu 3D görüntülerin neye benzeyeceğinden pek emin değiliz. Ancak basın açıklaması, farklı açılardan birden fazla fotoğraf çektikten sonra tek bir 3D çekime birleştirilen bir işlemi anlatıyor.

Kamera bir yana, ZTE Blade V8'in diğer özellikleri orta menzil olarak ayarlanmış. Snapdragon 435 yongası, 5.2 inçlik Full HD ekran, 2730mAh pil, parmak izi tarayıcı ve birçok bantta LTE desteği bulunuyor. Ayrıca, telefon iki versiyonda geliyor. Bunlardan biri 2GB RAM ve 16GB depolama alanından oluşurken, diğeri 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Tüm bu özellikler yalnızca 0,3 inç (7,7 milimetre) kalınlıkta metalik bir gövde içinde paketlenmiş.

Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve fiyatı henüz bilinmiyor.