ZTE'nin katlanabilir akıllı telefonu testlerde ortaya çıktı

Kısa süre önce ZTE Akson M olarak adlandırılan bir katlanabilir akıllı telefon sızıntıları gördük ve aynı zamanda Android 7.1.2 Android Nougat işletim sistemi ile çalışacağı doğrulandı. Şimdi de cihazın Geekbench test sonuçları sızdı. Buna göre telefon, 4GB RAM ile listelenmiş ve dört çekirdeğe sahip bir Qualcomm yonga seti ile çalışacak ve bunun Snapdragon 821 olması bekleniyor. Cihaz 17 Ekim'de resmen ilan edilecek.

Geekbench listesinde model numarası ZTE Z999 olan telefonun tüm ayrıntılarını öğrenmek için birkaç gün daha beklemek zorundayız. Cihazın Adreno 530 GPU ile gelmesi ve ayrıca 2160 x 1920 piksel çözünürlük sağlayan 1080p çift ekrana sahip olması bekleniyor. 32GB dahili depolama ile gelmesi beklenen telefonun 20MP arka ve 8MP ön kamera ve 3120 mAh'lik bir pile sahip olması bekleniyor.

Listede, cihazın tek çekirdeklide 1677 puan aldığı görülüyor ve bu puan Snapdragon 820 ve 835'te çalışan cihazlarla rekabet edebilecek orta seviyeden daha iyi bir telefon olacağını gösteriyor.

Ayrıca, cihazın başlangıçta yaklaşık 650 dolara ABD'de piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak 17 Ekim'de onaylanması beklenen telefonun ülkenin dışında satışı hakkında herhangi hiçbir şey bilinmiyor.