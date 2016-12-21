Mark Zuckerberg'e özel yapay zeka!

Yaklaşık bir yıldır Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'ün kişisel asistanı olacak yapay zeka hakkında haberler duyuyoruz. Marvel evreninin en sevilen çizgi romanlarından biri olan Iron Man ilk olarak 2008 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştı. Robert Downey Jr’ın oyunculuğuyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok ilgi gören filmler arasında yerini almıştı.

Iron Man karakteri ile birlikte bizleri etkileyen bir etmen daha vardı Jarvis! Iron Man karakterinden esinlenilerek yapılan yapay zekanın adı da aynı Iron Man'in yapay zeka asistanı gibi Jarvis olacak. Yaklaşık bir yıldır beklenen Jarvis'le ilgili ilk video geçtiğimiz günlerde geldi!

Zuckerberg için hazırlanan bu yapay zeka, evdeki her türlü şey için ona ve ailesine yardımcı olacak. Gerçekten daha çok konsept gibi görünen video, bizlere geleceği tanıtmayı ve ileride yapay zekanın nasıl bir noktaya gelebileceğini gösteriyor. Yapay zekayı gösterme amaçlı çekilen 2 dakikalık tanıtım videosu, Morgan Freeman'ın sesi duyulunca daha inandırıcı olsa da daha çok eğlence amacıyla hazırlanmış gibi görünüyor. Umarız ileride sadece bir konsept olmaktan çıkıp gerçekleşir.