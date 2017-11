Farmville'nin geliştirici Türk oyun şirketi satın aldı!

Türkiye'den çıkmış en büyük oyun şirketlerinden biri olan Peak Games'in bir bölümü dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga tarafından satın alındı. Satın alma 100 milyon dolarlık nakit karşılığında gerçekleşti ve anlaşma sadece Peak Games'in kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü kapsıyor.

Söz konusu anlaşmaya göre Peak Games'in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey gibi oyunları artık Zynga'nın olacak. Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise Peak Games'de kalacak ve şirket İstanbul merkezli bağımsız bir oyun şirketi olarak yoluna devam edecek. Bu satın alma Türkiye oyun pazarı adına önemli bir hamle olduğu kadar Zynga için de dikkat çekici bir adım. Zynga, daha önce de CSR Racing ve Dawn of Titans oyunlarının yapımcısını 527 milyon dolara satın almıştı.

Zynga CEO'su yaptığı açıklamada Peak Games'in kart oyunlarını satın almanın kendileri için fırsat olarak gördüğünü söylüyor. Son dönemde gelirlerini her alanda artırmak isteyen Zynga, etkinlikler ve turnuvalar düzenlemeye, yeni oyunlar satın almaya başlamıştı. Zynga'nın Peak Games'in oyunlarına benzer oyunları da var ancak ABD'li dijital oyun devi bu satın almayla yeni bir oyuncu kitlesini kazanmış oluyor. 1,524 çalışanı olan Zynga, Peak Games'in bir grup çalışanını da kendi bünyesine katacak.