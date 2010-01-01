Apple AirPods ile 1000 dereceye kadar ısıtılmış bıçak karşı karşıya!

1000 dereceye kadar ısıtılmış bıçak ile teknolojik ürünler kesilmeye devam ediyor. Şimdi de Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'u 1000 dereceye kadar ısıtılmış bıçak ile acımadan kestiler!