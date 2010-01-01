Apple, iPhone 7 Plus'ın kamera özelliklerini ön plana çıkarıyor

Apple, iPhone 7 Plus'ın kamera özelliği olan portre modunu ön plana çıkarmak için Take Mine isminde reklam filmi yayınladı. iPhone 7 Plus'ın portre modunun neler yapabileceğine bu videoda tanıklık ediyoruz.