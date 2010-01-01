Click Wheel'li iPhone prototipi videoda ortaya çıktı!

Sızıntıları ile ünlü isim Sonny Dickson, iPod modellerinde yer alan Click Wheel ile çalışan iPhone prototipinin olduğunu açıkladı. iPhone için Click Wheel yazılımının nasıl çalıştığını ise S. Dickson bu videoda gözler önüne seriyor.