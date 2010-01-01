Galaxy S8'in ekranı Vision Aid teknolojisi ile gelecek!

Galaxy S8'in ekran teknolojisi için Samsung bir video yayınladı. Bu videoda Vision Aid adı verilen ekran teknolojisinden bahsediliyor. Vision Aid özelliğinin ön plana çıkarıldığı videoda, Galaxy S8'in sızan tasarımına benzer bir telefonun olması dikkat çekiyor!