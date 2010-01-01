Hızlı ve Öfkeli 8'den bol aksiyonlu fragman!

12 Nisan'da gösterime girecek olan Hızlı ve Öfkeli film serisinin yenisi olan The Fate of the Furious için Super Bowl fragmanı yayınlandı. The Fate of the Furious'ta bizi bol aksiyon dolu sahneler bekliyor!