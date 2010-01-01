Japonya, Resident Evil 7'ye sansür uyguladı! (Video)

Oyunlarda genelde Amerika ve Avrupa ülkelerinde sansür uygulanıp, Japonya'da sansürsüz sürümleri yayınlanırdı. Ancak bu sefer işler tersine gitti ve Resident Evil 7 için Japonya sansür uygulama kararı aldı. Bu videoda Resident Evil 7'nin Amerika ve Japonya'daki sürümleri karşılaştırılıyor. Videonun azda olsa Spoiler içerdiğini belirtelim.