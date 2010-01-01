John Wick 2 için yeni video yayınlandı

Şubat ayı içerisinde vizyona girecek olan John Wick 2 filmi için bugün John Wick Supercut - Symphony of Violence isimli fragman tadında video yayınlandı. John Wick Supercut - Symphony of Violence videosunda ilk filmden kareleri görerek maziyi yad ediyoruz.