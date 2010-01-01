Karayip Korsanları 5 için geri sayım başladı!

26 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales için yeni fragman yayınlandı. İşte karşınızda başrollerinde Johnny Depp, Javier Bardem ve Orlando Bloom'un yer aldığı Karayip Korsanları 5 fragmanı!