OnePlus'ın yeni reklam yüzü Emily Ratajkowski oldu

OnePlus, geliştirmiş olduğu hızlı şarj teknolojisi Dash Charge'ı tanıtmak için Emily Ratajkowski ile anlaştı. Emily Ratajkowski, YouTube'da yayınlanan videoda Dash Charge'ın özelliklerine ve neler sunduğuna değiniyor. Bakalım OnePlus, yeni reklam yüzü ile istediği başarıyı elde edebilecek mi?