Razer, Nusret'in Salt Bae akımına ayak uydurdu!

Dünyaca ünlü oyuncular için aksesuar üreten Razer firması, Nusret'in Salt Bae akımına ayak uydurdu. İşte Chroma serisi klavye ile Salt Bae videosu çeken Razer'ın, eğlenceli dakikalar yaşatan videosu!