Touch Bar'lı iPhone 8 konsepti iştah kabartıyor!

Apple designer, MacBook Pro Touch Bar'lı modelinden ilham alarak iPhone 8 konseptini tasarlamış. Thunderbolt 3 ile Hızlı şarj, Touch Bar ve yeni Touch ID özellikli iPhone 8 konseptinin iştah kabarttığını söyleyebiliriz.