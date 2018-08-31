2014 yılında gündeme bomba gibi düşen skandal sonrası Jennifer Lawrence'ın iCloud hesabına sızarak çıplak fotoğraflarını çalan hacker’ın cezası belli oldu.

Aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlülerin de bulunduğu starların yanı sıra 240 farklı kişinin iCloud hesabına sızarak, cinsel içerikli fotoğraflarını çalan ve internet üzerinden yayınlayan George Garofano, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8 aylık hapis cezasına çarptırılan Garofano, cezasını tamamladıktan sonra bir de 60 saatlik kamu hizmeti yapmak zorunda kalacak.

Kendisini bir Apple çalışanı olarak göstererek mağdurları ağına düşüren Garofano, yaklaşık 4 yıldır çektiği cezaya ek olarak 8 ayını da tamamladıktan sonra hapisten çıkacak. Şantaj veya tehdit yoluyla mağdurlardan isteklerde bulunmaması nedeniyle ceza minimuma indirgendi.

Konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Lawrence, anlaşılan o kadar da ciddiye almamış durumu. Fotoğrafları sızdıran hacker'ın açıklaması da oldukça ilginçti. Bu konuda pişman olmadığını tek sorununun sevgilisini özlemek olduğunu dile getiren hacker, böyle bir işe kalkışma gereği duymuş.

Jennifer Lawrence'ın hacker'ı yakalandı!

Hollywood yıldızlarının hack'lenmesi ve özel fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından internetin ne kadar güvenli olduğu yeniden tartışmaya açılmıştı. Bazı iddialara göre, Find My iPhone isimli akıllı telefon uygulamasındaki güvenlik açıkları hacker'ların ünlü isimlerin kullanıcı bilgilerine ulaşmalarını sağladı.

Kullanıcı bilgilerini edinen hacker'lar, kolaylıkla ünlü isimlere ait özel fotoğrafları çaldı. Eğer öne sürüldüğü gibi bilgisayar korsanları ünlülerin fotoğraflarına iCloud üzerinden ulaştıysa bu hizmeti kullanan tüm üyelerin bilgileri risk altında demektir. Aman dikkat!