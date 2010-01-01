2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı açıldı

Bu yıl 67'ncisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı", kapılarını açmaya hazırlanıyor. Resmi açılışı 14 Eylül'de Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılacak Frankfurt Otomobil Fuarı, ilk olarak basın mensupları için kapılarını açtı.
Bu yıl 67'ncisi düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı", kapılarını açmaya hazırlanıyor. Resmi açılışı 14 Eylül'de Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılacak Frankfurt Otomobil Fuarı, ilk olarak basın mensupları için kapılarını açtı.
Ana teması "Gelecek Şimdi" olan fuara 1000 firma katılıyor. Fuara olan ilginin 2015'teki fuara göre azaldığı dikkat çekiyor. İki yıl önce fuara 39 ülkeden 1103 firma katılmış ve 931 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. Bu yılki fuara katılmayan firmalar arasında otomotiv dünyasının devlerinin de olduğu görülüyor.