OTOMOBİL

40 bin araç sahibine müjde!

40 bin araç sahibine müjde! Bülent Tüfenkci, gümrük mevzuatına göre 2. el sayıldığı için binlercesine el konulan ithal araçların sahiplerine iade edileceğini duyurdu.

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