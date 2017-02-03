OTOMOBİL

Tesla meraklıları Model 3'teki rezervasyonları iptal ediyor

Tesla meraklıları Model 3'teki rezervasyonları iptal ediyor Tesla meraklıları, Donald Trump yüzünden Model 3'teki rezervasyonları iptal etmeye başladı.

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