BlackBerry, yeni akıllı telefonunun görüntüsünü paylaştı BlackBerry'nin QWERTY klavyeli yeni akıllı telefonunun görüntüsü, yetkili kişi tarafından paylaşıldı.
İşte yeni Android sürümünün tanıtılacağı tarih! Google, yeni Android sürümünü ve yeni ürünlerini tanıtacağı Google I/O 2017 için tarih verildi. İşte Google I/O 2017'nin düzenleneceği tarih!
Samsung, Note 7 süreci için Türkçe altyazılı video yayınladı Samsung, Galaxy Note 7 olayları için YouTube kanalı üzerinden Türkçe altyazılı video yayınladı. Bu videoda Note 7 olaylarının sürecinden bahsediliyor.
Güvenilir kaynaklardan, son sızıntılara göre Galaxy S8 özellikleri! Samsung Galaxy S8'e ait son bilgiler haberimizde! Galaxy S8 bomba gibi geliyor!
PlayStation VR, Türkiye'de satışa sunuldu! PlayStation VR'ın Türkiye'de satışa sunuldu. PS VR çok farklı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. İşte PlayStation VR Türkiye fiyatı!
Windows 10 nihayet Windows 7'yi solladı! Araştırma şirketi, Windows 10'un kullanım oranlarını açıkladı. Verilere göre Windows 10, Windows 7'yi uzun bir süreden sonra sollamayı başardı!
Instagram'ın merakla beklenen özelliği Türkiye'de! Instagram'ın Amerika'da kullanıma sunduğu canlı yayın özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu. İşte Instagram canlı yayın özelliği hakkındaki detaylar.
iOS 10.3 Beta 1 yayınlandı Apple, geliştiriciler için iOS 10.3 Beta 1 güncellemesini yayınladı. iOS 10.3 Beta 1 ile gelen yenilik AirPods sahiplerini çok sevindirecek.
En kötüden en iyiye bütün Batman oyunları! Batman gelmiş geçmiş en popüler süper kahramanlardan biri ve bir çok oyunu da var. Biz de sizin için bu oyunları sıraladık!
Nokia 6, rekor satışın ardından yine tükendi Nokia 6 yarın yeniden satışa çıkıyor. Telefon şimdiden rekor sayıda ön sipariş aldı.
iOS 10.2.1 ile kapatılan güvenlik açıkları! iOS 10.2.1 güncellemesi ile kapatılan güvenlik açıkları bugün Apple'ın destek bölümünde yayınlandı.
Daha iyi, daha güvenli ve daha yenilikçi Galaxy Note 8 geliyor! Samsung, Galaxy Note 8'in geleceğini doğruladı. Şirkete göre, daha iyi, daha güvenli ve daha yenilikçi bir Galaxy Note 8 geliyor.
40 bin araç sahibine müjde! Bülent Tüfenkci, gümrük mevzuatına göre 2. el sayıldığı için binlercesine el konulan ithal araçların sahiplerine iade edileceğini duyurdu.
Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
Sinema 0 Yorum
En iyi yabancı dizi hangisi? Türkiye'de yapılan ankete sonucu en iyi yabancı dizi belli oldu.
Donanım 0 Yorum
Acer, TravelMate Spin B1 dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarını tanıttı 360° menteşe dizüstü bilgisayar, stand, çadır ve tablet modları ile çok yönlü öğrenime olanak sağlıyor.
Donanım 0 Yorum
Acer yeni Chromebook Spin 11'i (R751T) tanıttı Basınca dayanıklı ekranı, şok emici lastik tamponu ve sıvı dökülmelerine dirençli klavyesi ile sağlam tasarım
Donanım 0 Yorum
Razer BlackWidow Chroma V2 tanıtıldı! Razer, oyuncular için geliştirdiği BlackWidow Chroma V2 mekanik klavye modelini tanıttı. Razer BlackWidow Chroma V2 özellikleri haberimizde.
Mobil 6 Yorum
1.000 ile 1.500 TL arası Android telefonlar - Ocak 2017 1000 ile 1500 TL arasında alınabilecek Android telefonları sizler için listeledik. Fiyat/Performans Android telefon almak istiyorsanız bu liste tam size göre.
Bilim & Teknik 3 Yorum
Bilim adamlarının geri getirmek istediği yok olmuş 25 hayvan Nesli yıllar önce tükenmiş ama bilim adamları tarafından geri getirilmek istenen hayvanların listesi haberimizde.
Oyun 0 Yorum
Mobile yeni Pokemon oyunu geldi! Android ve iOS platformları için Pokémon Duel oyunu yayınlandı. Pokémon Duel oyununun detayları ve indirme linki haberimizde.
Oyun 0 Yorum
Tekken 7 çıkış tarihi açıklandı! Demir Yumruk'un bir sonraki şampiyonunu belirlememize çok az kaldı! İşte Tekken 7'nin çıkış tarihi!