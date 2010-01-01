Apple, iPhone 7 Plus'ın kamera özelliklerini ön plana çıkarıyor
Galaxy S8 canlı canlı tekrar görüntülendi! Samsung Galaxy S8'in bu seferde gri renkli versiyonu sızdırıldı.
Xiaomi, iPhone'dan daha ince akıllı TV yaptı Xiaomi, oldukça ince akıllı TV modeli Xiaomi Mi TV 4'ü tanıttı.
Apple, Samsung'un vatanına göz dikti Apple, Samsung'un memleketi Güney Kore'de Apple Store açıyor.
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AMD Vega mimarisi hakkında merak edilenler AMD'nin yeni grafik mimarisi Vega hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. Bakalım AMD Vega oyunculara neler sunuyor?
Nokia E1 Android akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı Nokia beş Android telefon tanıtacak. Bunlardan Nokia E1 Android akıllı telefona ait yeni özellik bilgileri sızdırıldı.
Sosyal medya için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı Sanal ortamda işlenen suçların tespiti için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren KHK'nın ayrıntıları haberimizde.
Apple, AirPods'u kaybetmenizi mi istiyor? Apple, AirPods'u kaybedince bulmayı yarayan uygulamayı sessiz sedasız bir şekilde App Store'dan kaldırdı. Peki, Apple, AirPods'u kaybetmenizi mi istiyor?
Galaxy C9 Pro diğer pazarlarda satışa sunuluyor Sadece Çin'de satışa sunulan Samsung Galaxy C9 Pro, diğer pazarlarda da satışa sunuluyor.
Tanıtımı sabırsızlıkla beklenen otomobiller! Detroit otomobil fuarında merakla tanıtılması beklenen otomobiller.
Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
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Dijital dünyada yeni para biriminin adı: Veri NetApp’ın Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Mark Bregman’dan teknoloji dünyasının geleceği ile ilgili çarpıcı öngörüler.
Mobil / iOS 6 Yorum
Sihirli duvar kağıtları ile iPhone'u özelleştirin! iPhone için hazırlanan sihirli duvar kağıtları ile Jailbreak'e gerek kalmadan ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Duvar kağıtları ile klasör arka plan rengi değiştirebilir ve dock'u gizleyebilirsiniz.
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Microsoft’a yeni atama Bilişim sektörünün önemli isimlerinden olan Levent Erkan, Microsoft Türkiye’de Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
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Galaxy S8'de beklenen 8 özellik! Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S8 hangi özelliklerle gelecek? İşte beklenen 8 özellik!
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Renault Clio ve Megane modellerinde ocak ayında çok özel fiyatlar Renault, Ocak ayında benzinli motorlu Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ya da Megane Sedan satın almak isteyen müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.
Mobil / Android 15 Yorum
Android ile çalışan Nokia 6 tanıtıldı! İşte Nokia 6'nın özellikleri Androidli ilk Nokia akıllı telefon resmen ilan edildi. İşte Androidli Nokia 6'nın teknik özellikleri ve fiyatı!
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Simsiyah iPhone 7 kılıfsız kullanılınca çiziliyor mu? Simsiyah (Jet Black) iPhone 7, kılıfsız kullanımda iki ayda ne hale geldi? İşte çizilmeye çok müsait olan iPhone 7'nin son hali!
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Burçin Pakdil, yeni bir galaksi keşfetti! ABD'de doktora yapan Burçin Mutlu Pakdil, bir Galaksi keşfetti. Bu galaksiye Burcin’s Galaxy, yani Burçin’in Galaksisi adı verildi.