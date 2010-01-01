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Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
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Ankara'da Huawei teknik servisi açıldı Huawei, Türkiye akıllı telefon sektöründe çığır açan satış sonrası servis ve VIP hizmet anlayışıyla yeni servis noktasını Ankara’da açtı
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2016 son çeyrek, DDoS’ta dönüm noktası oldu 2016’nın son üç ayında DDoS saldırılarının kayda değer bir biçimde gelişim gösterdiği tespit edildi.
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İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak Mitsubishi Electric, sanayideki rolü hızla artan endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla üniversitelere Robot Eğitim Merkezi kurulmasına destek oluyor.
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