OTOMOBİL

Hem bor hem de elektrikle çalışan otomobil geliyor!

Hem bor hem de elektrikle çalışan otomobil geliyor! DMA, TÜBİTAK MAM ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ortaklığı ile dünyanın ilk bor ve elektrikle çalışan otomobili geliştirdi. Aracın ismi Boren.

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