Beyaz renkli Nokia 6 Çin dışında satışa sunuluyor (Güncelleme) Nokia'nın ilk Androidli akıllı telefonu Nokia 6, Çin dışında beyaz rengi ile satışa sunuluyor.
PTT çalışanı iPhone'da açık buldu, adını Apple'ın listesine yazdırdı! PTT çalışanı Fatma Yılmaz, iOS 10'da yer alan güvenlik açığını buldu ve Apple'a raporladı. Peki, Fatma Yılmaz'ın bulduğu bu güvenlik açığı neydi?
LG G6'ya bu seferde yandan bakın LG G6'nın şimdi de yandan çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.
Tanışma uygulaması Hello Türkiye'de kullanıma sunuldu! Yeni insanlarla konuşarak tanışma uygulaması olan Hello, Türkiye'de hizmet vermeye başladı. İşte Hello uygulamasının detayları.
Google Pixel 2'nin özellikleri sızdı! Google I/O 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen Google Pixel 2 hakkında ilk bilgiler geldi.
Flappy Bird'ün yaratıcısından yeni oyun! Bir aralar Flappy Bird ile mobil platformu kasıp kavuran geliştirici, bugün yeni oyununu duyurdu. Ninja Spinki Challenges!! isimli oyunun detayları haberimizde.
Galaxy S8 canlı canlı karşınızda! Samsung Galaxy S8 canlı olarak sızdırıldı. İşte Galaxy S8 ve teknik özellikleri!
Twitter, yeni özelliğini duyurdu! Twitter, kullanıcılarının çok hoşuna gidecek yeni özelliğini duyurdu. İşte Twitter'ın yeni özelliği!
ZenFone 3 ailesi artık Türkiye’de! Asus’un merakla beklenen ZenFone 3 ailesinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. ZenFone 3, ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Max ve ZenFone 3 Zoom özellikleri ve fiyatı haberimizde.
50 Apple çalışanı bu akıllı cihazı geliştirmek için şirketi terk etti 50 Apple çalışanı Pearl RearVision firması için şirketi terketti. Peki, Pearl RearVision ne üzerinde çalışıyor?
2017'nin şimdiye kadar en çok ön sipariş alan oyunları! Bu liste, çeşitli oyun satışlarından elde edilen çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Bu listeyi oluşturmak için verileri tarayıp titizlikle inceledik.
Sony'nin yakında tanıtacağı beş akıllı telefon ve özellikleri Sony'nin yakında tanıtacağı beş Xperia akıllı telefon modelinin kod adları ve özellikleri sızdırıldı.
2017'de tanıtılan en çılgın konsept otomobiller! Konsept otomobiller daha da çılgınlaşıyor. İşte 2017'de tanıtılan en çılgın konsept otomobiller!
Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
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Instagram Live’da ilk canlı yayın Türk Telekom’dan Türk Telekom, sosyal medya kullanıcılarının merakla beklediği ‘Instagram Live’ için hazırladığı özel projeyle bir ilke daha imza attı.
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Televizyonda en çok hangi reklamları izledik? 2016 yılında televizyonda en çok hangi alandaki reklamları izlediğimi belli oldu.
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En gerçekçi ve cesur Galaxy S8 konsepti! Bu Samsung Galaxy S8 konsepti son sızıntı ve söylentilere dayalı olarak hazırlandı.
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Facebook gizlilik esasları sitesi artık Türkçe! Facebook, 28 Ocak’ta kutlanacak olan Veri Gizliliği Günü kapsamında Gizlilik Esasları sitesini yenilediğini duyurdu.
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LG, geçtiğimiz yıl ne kadar kazandı? LG, mobil, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri ve ev eğlence bölümleri 2016 yılındaki en yüksek işletme kârı rakamlarını açıkladı.
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En iyi yabancı dizi hangisi? Türkiye'de yapılan ankete sonucu en iyi yabancı dizi belli oldu.
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Asus Zenfone 3 Zoom Türkiye'de! Asus, CES 2017 kapsamında yeni telefonu Zenfone 3 Zoom modelini tanıttı. Tasarımı ile birkaç telefonun birleşimi gibi görünen Asus Zenfone 3 Zoom'un özellikleri haberimizde.
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ASUS ZenFone 3 Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı! ASUS ZenFone 3 Türkiye satışı nihayet başlıyor. ASUS ZenFone 3 Türkiye fiyatı ve ASUS ZenFone 3 hakkında merak edilen her şey bu haberde.