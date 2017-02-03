Suya dayanıklı LG G6'nın fiyatı belli oldu LG G6'nın fiyatı hakkında bilgiler geldi. LG G6, Galaxy S8 ve iPhone 8'e göre ucuz olacak.
Beyonce, Instagram'da rekor kırdı! Beyonce'nin Instagram paylaşımı, Instagram tarihinin en çok beğenilen fotoğrafı oldu. İşte Beyonce'un o fotoğrafı!
9 belediye yerli işletim sistemi Pardus'a geçti İstanbul Anadolu Yakası İlçe Belediyeleri, Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen işbirliği protokolü imza töreniyle TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli İşletim Sistemi PARDUS'a geçti.
Xperia Z5 Premium'un 4K ekranlı halefi geliyor! Sony, Xperia Z5 Premium'un 4K ekrana sahip yeni modelini ne zaman tanıtacak?
Samsung, 24 gün sonra Galaxy S8'i gösterecek Samsung, 26 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S8'i gösterecek.
Apple'ın kulaklığı güncelleme aldı! Apple'ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods, güncelleme aldı. Peki, bu güncelleme ile kulaklıkta ne gibi değişiklikler oldu?
Kullanıcı verilerini izinsiz paylaşan WhatsApp'a dava açıldı Kullanıcı verilerini Facebook ile izinsiz paylaşan WhatsApp'a Alamanya'da dava açıldı.
Ücretsiz PlayStation Plus oyunları açıklandı - Şubat Sony, PlayStation Plus üyelerine sunduğu ücretsiz oyunlarına yenilerini ekliyor. İşte Şubat ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları.
Instagram'a yeni özellik geliyor! Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, çok yakında yeni özelliğini kullanıma açacak. Fotoğraf tutkunları bu özelliğe bayılacak!
iPhone 6 Plus patladı! Apple değişim içim ücret istedi! iPhone 6 Plus bu sefer bir kadının evinde patladı. Apple, patlayan iPhone 6 Plus'ın değişimi için kadından ücret istedi. İşte konuyla ilgili detaylar.
Türk geliştiriciden yerli mobil oyun! Türk geliştirici tek başına Android için Heroes Attack: Alien Shooter oyununu geliştirdi. Heroes Attack: Alien Shooter'ın detayları haberimizde.
FIFA 18 hakkında ilk bilgiler geldi! FIFA'nın hikaye modu denemesi başarılı olmuş olacak ki Yolculuk modu, ikinci sezonuyla FIFA 18'de olacak.
Tesla meraklıları Model 3'teki rezervasyonları iptal ediyor Tesla meraklıları, Donald Trump yüzünden Model 3'teki rezervasyonları iptal etmeye başladı.
Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
Bilim & Teknik 0 Yorum
İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak Mitsubishi Electric, sanayideki rolü hızla artan endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla üniversitelere Robot Eğitim Merkezi kurulmasına destek oluyor.
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Android 7.0 Nougat alacak Samsung telefonlar! Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı. Bakalım 2017'de hangi Samsung modelleri Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak?
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Hitman HDR özelliği ile güncellendi! Hitman ocak güncelleştirmesi ile bir çok yeni özelliğe kavuştu.
Mobil / iOS 3 Yorum
iPhone 7, Android kullanıcılarını çaldı iPhone 7, Android kullanıcılarını çaldı ve Apple satış rekoru kırdı.
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Google, Apple'ı tahtından indirdi! Google, 6 yıl sonra Apple'ı tahtından indirmeyi başardı. Artık dünyanın en değerli firması Apple değil!
Oyun / Pc 0 Yorum
Türkiye'de kaç kişi oyun oynuyor? Gaming İstanbul Fuarı'nda Türkiye'de kaç kişinin oyun oynadığı açıklandı. İşte Türkiye'deki oyun pazarındaki son durum.
Güvenlik 0 Yorum
Hackerların yeni hedefi oteller! Hackerlar şimdi de otelleri hedef almayı başladı. Peki, hackerlar otellere nasıl saldırıyor?
Oyun / Pc 0 Yorum
LoL 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde son durum! League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde son durum belli oldu. İşte 2. hafta sonuçları.