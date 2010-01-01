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Bilim adamları Lumia 1020'yi mikroskop haline getirdi Bilim adamları DNA analizi yapmak için Nokia Lumia 1020'yi mikroskop haline getirdi.
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