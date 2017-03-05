Apple AirPods ile 1000 dereceye kadar ısıtılmış bıçak karşı karşıya!
Galaxy S7 için Android 7.1.1 Nougat ne zaman gelecek? Samsung, Galaxy S7 için Android 7.1.1 Nougat güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. İşte Galaxy S7 için Android 7.1.1 Nougat çıkış tarihi!
5.100 mAh bataryalı Lenovo P2'nin Türkiye fiyatı belli oldu! Lenovo'nun 5.100 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken Lenovo P2'nin Türkiye fiyatı açıklandı. İşte Lenv
Nougat'lı BlackBerry Mercury'nin ekran görüntüsü sızdırıldı BlackBerry'nin Android Nougat'lı BlackBerry Mercury akıllı telefonunun ekran görüntüsü sızdırıldı.
8 yıldır geliştirilen Pokemon Prism, Nintendo'nun engeline takıldı! 8 yıldır geliştirilen fan yapımı Pokemon Prism oyunu, Nintendo'nun engeline takıldı ve indirme linkleri silindi. Bu olay üstüne kullanıcılar Pokemon Prism'i yeniden internete yükledi!
Android'de Super Mario Run virüsüne dikkat Super Mario Run'ın Android için duyurulmasından kısa süre sonra Super Mario Run Beta sürümü gibi görünen virüs ortaya çıktı.
Twitter, beklenen özelliğini kullanıma sunacak! Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter kullanıcılarının uzun bir süredir istediği yeniliği 2017'de kullanıma sunabileceklerinin sinyallerini verdi.
Microsoft'un akıllı telefonu Surface Phone sızdırıldı Microsoft'un akıllı telefonu olduğu iddia edilen Surface Phone'a ait görüntüler sızdırıldı.
Galaxy S8'in işlemcisi Exynos 8895'ten ilk bilgiler! Samsung Galaxy S8 modelinde yer alması beklenen Exynos 8895 yonga setinden ilk bilgiler geldi. Söylenene göre Exynos 8895 iki farklı varyanta sahip olacak.
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir? iPhone'a su kaçınca nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz? Bu uygulama ile iPhone'a kaçan suyu kolayca dışarıya atabilirsiniz.
Periscope'ta 360 derece video dönemi! Canlı yayın uygulaması olan Periscope, aldığı son güncelleme ile artık 360 derece videoları desteklediğini duyurdu.
Super Mario Run, Google Play Store'da! Super Mario Run, Android platformuna göz kırptı. Nintendo, Super Mario Run'ı Google Play Store'da ön kayıt oluşturmak için bugün yayınladı!
2017 model Galaxy A3 ve Galaxy A5'in görselleri sızdı! Samsung'un 2017 model Galaxy A serisi telefonlarından Galaxy A3 ve Galaxy A5'in basın görselleri sızdırıldı.
Tesla otomobilin otopilotu kaza anında ne yaptı? (Video) Tesla otomobilin otopilotta iken kaza anında ne yaptığını merak ediyor musunuz?
Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
Oyun 0 Yorum
2017'de çıkacak 10 muhteşem FPS oyunu! 2016 neredeyse geride kaldı ve tüm önemli FPS oyunları piyasaya çıktı. Gelin bir de 2017'de çıkacak olan FPS oyunlarına bakalım.
İnternet 0 Yorum
YouTuber artık gerçek bir kelime! YouTuber, bu ay Oxford English Dictionary'ye eklenen 500 kelime arasındaki yerini aldı.
Güncel 1 Yorum
Doğuş Grubu televizyon yayıncılığını dijitale taşıyor “İzleyicisini tanıyan televizyon” puhutv, teknolojik altyapısı ile izleyicilerine, kendi beğeni ve tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş, zaman ve mekândan bağımsız, özgürce televizyon izleme deneyimi sunuyor.
Oyun 0 Yorum
Turkcell, tarifeye ek PlayStation 4 satıyor! Turkcell, Financell’in avantajlı ödeme planlarıyla hazırladığı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yılda PlayStation sahibi olmak isteyenlere PlayStation 4 500GB modeli 36 aya varan cazip taksit seçenekleriyle tarifeye ek 42,90 TL’den başlayan f
Güncel 1 Yorum
Apple, kazada ölen 5 yaşındaki kızın ailesi tarafından dava edildi Gerçekleşen kazada Apple'ın ne suçu vardı? Apple bu kazaya nasıl sebebiyet verdi?
Mobil / iOS 0 Yorum
iPhone'u çökerten mesaj yine ortaya çıktı! iPhone'un çökmesine neden olan mesaj iOS 9'dan iOS 10.2.1'e kadarki tüm iOS sürümlerinden tekrar ortaya çıktı. Peki, bu mesaj nasıl gönderiliyor ve nasıl düzeltiliyor?
Güncel 0 Yorum
Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi‘nin 13. etkinliği bu tarihte! Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi‘nin (BİLMÖK) 13. etkinliği, 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde Konya da Selçuk Üniversitesi ev sahipliği ile gerçekleştirilecektir.
Yazılım 3 Yorum
Windows'ta yeşil ekran hatası dönemi başlıyor! Windows kullanıcılarının aşina olduğu mavi ekran hatasının yerini yeşil ekran hatasına bırakacağı iddiaları gündeme geldi. İşte yeşil ekran hatası hakkındaki ilk bilgiler.