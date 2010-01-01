İşte Galaxy S8'in son tasarımı! Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında yeni bilgiler geldi.
Audi’den yapay zekalı otonom sürüş Otonom sürüşün en önemli teknolojilerinden biri olan yapay zeka konusunda elektronik firmalarıyla işbirliği yapan Audi, Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda, makinayla öğrenme konusunda ulaştığı son noktayı sergiliyor.
Android'in mucidinden yılın bomba akıllı telefonu geliyor! Android'in kurucularından eski Google çalışanı Andy Rubin'den, 2017'ye bomba gibi düşecek bir akıllı telefon geliyor.
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge'in en net görüntüleri Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge'in en net görüntüsü sızdırıldı.
2017'de tanıtılan 7 çılgın konsept otomobil! Konsept otomobiller daha da çılgınlaşıyor. İşte 2017'de tanıtılan en çılgın konsept otomobiller!
Apple'dan AirPods için yeni reklamlar Apple, kablosuz kulaklıklığı AirPods için yeni reklam filmlerini yayınladı.
Turkcell, 30 milyon GB internet hediye etti! Turkcell, ‘Salla Kazan’ ismini verdiği eğlenceli kampanya kapsamında toplamda 30 milyon GB internet hediye etti. Salla Kazan kampanyasına ait veriler haberimizde.
Microsoft, performansı geliştiren Windows 10 oyun modunu onayladı! UWP ve Win32 oyunları desteklenecek ve Oyun Modu Windows Mağaza oyunları ile sınırlı kalmayacak.
Sniper: Ghost Warrior Trilogy 1 dolar! Sniper:Ghost Warrior trilogy çok kısa bir süre boyunca 20 dolardan sadece 1 dolara indi!
Sony müdürü Snapchat'in başına geçti! Snapchat'in yapımcı şirketi Snap, Sony Entertainment müdürü Michael Lynton'u başkan olarak seçti.
Apple TV artık daha büyük uygulamaları destekleyecek! Apple, App Store politikasında bir değişiklik bildirerek, tvOS uygulama üst boyutunu 200MB'dan 4GB'a yükseltti.
Samsung Galaxy C7 Pro duyuruldu Samsung Galaxy C7 Pro Çin web sitesinde duyuruldu. İşte telefonun görselleri ve özellikleri!
Tesla'dan yeni güncelleme! Tesla'nın en yeni Autopilot güncellemesi yollarda hız sınırını tekrar ayarlıyor.
Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
Güncel 0 Yorum
Veri depolama pazarı yüzde 20 büyüyecek Bağımsız araştırma kuruluşu Technavio’nun araştırmalarına göre, veri depolama pazarı 2020 yılına kadar yüzde 20 büyüyecek.
Mobil 1 Yorum
HTC U Ultra'nın tüm yeni özellikleri HTC U Ultra hangi özelliklerle geldi? İşte HTC U Ultra'nın en yeni özellikleri!
İnternet 0 Yorum
Yerli firma SkyAtlas, OpenStack üzerinden hizmet veriyor! OpenStack bulut platformunun Türkiye’deki tek kurumsal destekçisi SkyAtlas, kendi geliştirdiği teknolojileri ile rakiplerinden ayrışıyor.
Oyun / Pc 1 Yorum
DiRT Showdown kısa süreliğine ücretsiz! Yarış oyunu sevenler müjde! DiRT Showdow kısa süreliğine Humble Bundle'da ücretsiz olarak sunuluyor. DiRT Showdow'a ücretsiz sahip olmak için acele edin!
Mobil / Android 14 Yorum
Nokia'nın Androidli canavarı Nokia 8 videoda ortaya çıktı! (Güncelleme) Nokia'nın yakında tanıtılması beklenen Androidli amiral gemisi telefonu Nokia 8'in video görüntüsü sızdırıldı.
Mobil 5 Yorum
Huawei P8 Lite (2017) satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı! Huawei P8 Lite'ın 2017 modeli satışa sunuldu. İşte yeni P8 Lite'ın özellikleri!
Yazılım 3 Yorum
WhatsApp mesajlarınız başkaları tarafından okunabilir! WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğinde bir arka kapının olduğu gündeme bomba gibi düştü. Bu açık yüzünden WhatsApp mesajlarınızı başkaları tarafından okunabilir!
İnternet 1 Yorum
Google Chrome, FLAC desteğine kavuştu Google, Chrome için yayınladığı 56. sürüm ile FLAC desteğini sunmaya başladı. Artık Chrome üzerinden FLAC parçaları dinleyebilirsiniz.