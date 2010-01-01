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Super Mario Run yeni özellikler ile güncellendi! Super Mario Run yeni özellikler ile güncellendi! Super Mario Run'a gelen kolay mod özelliği ile oyunu zor bulanları sevindirecek.
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Haftanın Android uygulama önerileri Pil sürenizi uzatıcak, verilerinizi güvende tutacak, telefonuzu temizleyecek ve gizliliğinizi koruyacak Android uygulamaları.
Yazılım 0 Yorum
Rakamlarla Türkiye’de e-Dönüşüm e-Dönüşüm firması FIT Solutions, şirketlere önemli oranda maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan, iş süreçlerinde verimi artıran e-Dönüşüm uygulamalarına olan ilgiye dikkat çekiyor.
Oyun / Pc 0 Yorum
Mobil oyunculara özel stereo oyuncu kulaklığı SBS’in oyunseverler için özel olarak geliştirdiği stereo oyuncu kulaklığı satışa sunuldu.
Otomobil 0 Yorum
Rolls-Royce Couture koleksiyonu duyuruldu Rolls-Royce 2017 Bahar/Yaz Couture koleksiyonunu duyurdu. Rolls-Royce 2017 Bahar/Yaz Couture koleksiyonu iştah kabartıyor.
Güncel 1 Yorum
Kaza ve ölümler öncesi çekilen 7 selfie! Bu selfie görüntüler, kaza ve ölümlerin hemen öncesinde çekildi.
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Monster 2 Şubat'ta oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor Türkiye’nin ilk yerli oyun bilgisayarı markası Monster, oyunseverleri 2-5 Şubat tarihleri arasında Gaming İstanbul’da bekliyor.
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Project Cars 2 için ilk fragman yayınlandı! Uzun süredir beklenen devam oyununun sonunda ilk fragmanı yayınlandı. İşte karşınızda Project Cars 2!
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Yerli telefon seferberliği başladı! Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye’nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunma amacıyla yerli telefon kullanma kampanyası başlattı.
Oyun 0 Yorum
GİST 2017 XBOX ve Windows’un katılımı ile hareketlenecek Microsoft Türkiye, Windows’la oyun her yerde söylemi ile birbirinden heyecanlı oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle birlikte Gaming İstanbul fuarına renk katacak. Yeni Xbox One S konsolların ve Windows 10 oyun platformunun tanıtılacağı alanda çeşitli sürpri