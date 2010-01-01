2017 yılına damga vuracak, 5 etkileyici otomobil

Tabii ki Chevrolet Bolt, bu listedeki en hızlı veya en güzel görünüşlü araba olmayabilir ancak kendisi, otomotiv endüstrisi için önemli bir dönüm noktası. Bolt, 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip iken halen göreceli olarak ucuz ilk tamamen elektrikli araba.
Tesla da ucuz bir elektrikli araba üzerinde çalışmakta ancak Model 3, bir süre daha sunuma hazır olmayacak.
Her ne kadar Bolt'un Tesla kadar hızlı bir kalkış yapmayacağı söylenebilse de, araç 200 beygir gücüne sahip bir motoru barındırmakta. Tüm elektrikli arabalarda olduğu gibi bu araçta da tork, anında tamamen kullanılabilir olmakta. Ayrıca Bolt, Apple CarPlay ve Android Auto desteğini de sunmakta.
Chevrolet Bolt'un fiyatı, vergiler öncesi 37.500 dolar olarak belirlenmiş durumda ve ABD'de ilk olarak Kaliforniya ile Oregon'da satışa sunuluyor. 2017'nin ilk çeyreği içeriinde tüm ABD'ye sunulacak olan araç, Car and Driver'ın söylediğine göre Avrupa için yeniden isimlendirilecek ve Opel Ampera-e adını taşıyacak. Norveç, 17 Aralık'ta aracın sunulması ile bu araca ilk olarak kavuşan ülke oldu.