2017'ye damga vuracak hibrit otomobiller

Hibrit otomobil endüstrisi adım adım gelişiyor, kulvarını giderek genişletiyor. Bu sayımızda 2017 model melez (hibrit) otomobilleri sayfalarımıza taşıyoruz. Birkaç yıla kadar yollarda giderek daha fazlasını göreceğiz….
Avrupa'da geçen yıl sönük geçen elektrikli otomobil satışlarının bu yıl katlanarak arttığı haberleri gelince biz de melez (hibrit) otomobil dosyasını açtık. Artık elektrikli otomobil deyince akla "melezler" geliyor. Aslında ABD, melez otomobillerin satışının yıllardır canlı olduğu büyük bir pazar. Oysa petrol ürünleri, ABD'de daha ucuz.
Akaryakıtın pahalı olduğu Avrupa ülkelerinde melez otomobil satışlarının yıllardır sürüncemede kalması, garip bir çelişki. Melez otomobil piyasasının canlanması üzerine Avrupa'nın en çok satan otomobil dergileri, 2017'nin en iyilerini belirledi. Bir kez daha hatırlatalım. İki ve daha çok enerji kaynağıyla hareket eden araçlara "melez" deniyor. Size bu dergilerin ortak değerlendirmelerini aktarıyoruz...