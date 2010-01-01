Çinliler yıllar sonra Avrupa'ya otomobil yaptı!

Çinli otomotiv markaları yeniden Avrupa seferine çıktı. Yaklaşık 10 yıl önce fuarlara katılıp Batı'ya açılmaya çalışan Çinliler, Avrupa normları yüzünden geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Çinliler yıllar sonra yeniden yüzlerini Batı'ya döndü.
Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Çinli otomotiv firmaları da boy gösterdi. 39 ülkeden toplam 1.000 firmanın katıldığı fuarda Çinli üreticiler Chery ve Great Wall yeni modellerini Avrupalı otomobilseverlerin beğenisine sundu. Çinliler'in dışında fuara Mısır, Peru ve Finlandiya'dan da ilk kez katılım gerçekleşti.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
100 ülkeden binin üzerinde medya mensubunun izlediği fuarda bir rekor da kırıldı. Fuara 400 Çinli gazeteci akreditasyon yaparken, onları Fransız, İtalyan, İngiliz ve Japonlar izledi..