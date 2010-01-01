Denizanaları hakkında bilmediğiniz her şey!

Medüz bir diğer adıyla Denizanası dendiği zaman akla ilk gelen onların tehlikeli hatta irite edici oluşu. Ancak onlar uzay gemisinden, ev eşyasına, kıyafetten, bina tasarımlarına kadar insanlara ilham kaynağı oluyor. Dünyada 30 bin türü bulunan bu canlılar dinozorlardan daha önce dünyamızdaydı. Marmara Denizi’nde 8 türü bulunan denizanalarının büyülü dünyası sizi şaşırtacak
Yaz aylarında denize girerken akla ilk gelen canlılardan biridir o. Yassı ve şeffaf yapısıyla kendisinden korkulmalı mı yoksa sempatik mi bulunmalı bir türlü karar verilemeyen denizanaları, aslında pek çok tasarıma ilham olmuş estetik bir deniz canlısı.
Beyinleri yok ancak hisleri var
Denizanaları’nın biyolojik yapısında kalp, kıkırdak, kemik, beyin ve göz bulunmuyor. Bunun yerine denizanaları, içinde elastik ve jölemsi bir madde bulunan iki katman hücreden oluşuyor. Denizanalarının ışığı ve kokuyu algılayabilen gelişmiş duyuları bulunuyor.