Dünya büyük ve gizemli. Bunca yıldır hakkında birçok araştırma yapılmasına rağmen, hala tüm sırları çözülebilmiş değil. Ama şöyle bir gerçek var ki, Dünya dönüyor; hem kendi ekseninde hem de güneşin etrafında. Böylece mevsimler, günler, geceler, sıcaklık farkları, yer çekimi gibi listeyi uzatabileceğimiz, hayat şartlarımızın temeli olan unsur yaşamamızı sağlıyor. En çok merak ettiğimiz sorulardan biride budur 'Dünya dursa neler olur?' İşte Dünya'nın durması dahilinde yaşanabilecek felaketler...
Yüzyıllardır çeşitli araştırmalar yapılmasına rağmen hâlâ dünya hakkında bilinmeyen çok fazla gerçek var. En çok merak edilen konulardan biriyse dünyanın dönüş hızının yavaşlaması hatta dönmeyi durdurması halinde yaşanabilecekler. Peki ama dünya dönmeyi durdursa ne gibi değişimler yaşanır?
Dünyanın dönmesi, yer çekiminin oluşmasıyla doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla tüm nesneler yer çekimi ve dünyanın dönüşüyle bu şekilde düzenli olarak kalabiliyor. Dönüş hızı yavaşladığında ve durduğunda ise insanlar dahil tüm nesneler saatte 1600 km hızla sağa sola savrulmaya başlar.