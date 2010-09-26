İcatları eceli olan mucitler

Tarih boyunca sayısız insan yeni icatlar peşinde koştu. İnsanlar bu şekilde hem ün hem de para elde etmek için büyük çabalar gösterdi. Ancak bazıları vardı ki, yaptıkları icatlarla insanlara fayda sağlarken, kendi sonlarını hazırladılar. İşte kendi icatları yüzünden ölen mucitler...
Jimi Heselden (27 Mart 1948 – 26 Eylül 2010) 1 Ekim 2010 günü, kullanan kişinin hareketini belirleyerek yönlendirdiği Segways araçlarının üretici Hesco Bastion şirketinin sahibi Jimi Heselden trajik bir Segways kazasında hayatını kaybetti.