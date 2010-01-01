iOS 11'le cihazlarda neler değişecek?

iOS 11, yeni bir standart belirliyor. iPhone’u her zamankinden daha iyi, iPad’i ise hiç olmadığı kadar yetenekli hale getiriyor. Ve şimdi, artırılmış gerçekliğe yönelik oyun ve uygulamalar için inanılmaz olasılıklara da ev sahipliği yapıyor. Kısacası iOS 11 sayesinde iPhone ve iPad en güçlü, en kişisel ve en akıllı hallerine bürünüyor.
Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcıya hitap eden Apple geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği WWDC 2017 etkinliğinde İOS 11'İ tanıtmıştı. Yaklaşık üç aydır test aşamasında denemeler yapılan İOS 11 güncellemesi için bugüne kadar 10 farklı betası yayınlandı.
Birçok yeniliği bünyesinde bulunduran iOS 11, bugün Türkiye saatiyle 20:00'dan itibaren indirilebilecek. Bugün saat 20:00'dan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme bölümünden güncellemeleri kontrol ederek yeni sürümü iPhone veya iPad'inize indirebilirsiniz.