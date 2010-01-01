iPhone 8 almaya değer mi?

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir içerikte iPhone 8 almamak için 4 farklı nedeni ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Peki iPhone 8 almak için hiç mi geçerli bir neden yok? Elbette var. İşte bu yazımızda iPhone 8’i satın almanız için 4 nedeni sizlerle paylaşacağız.
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde yeni nesil cihazlarını tanıtmıştı. Apple Watch Series 3 ile başlayan sunum, yeni nesil iPhone modeli iPhone X ile sonlanmıştı.
Peki o gece tanıtılıp tamamen iPhone X’in gölgesinde kalan iPhone 8 nasıl bir satış başarısı gösterecek? İşte teknoloji tutkunları şimdi bu sorunun yanıtını arıyor. Zira iPhone 8 almamak için birçok neden var.