İşin suyunu çıkaran Japon icatları

Japonlar icat ve yaratıcılık konusunda başarılılar ama bazen işin suyunu çıkarıyorlar. Neredeyse olağandışı ve şoke edici ürünlerle Japonlar sayesinde tanıştık. BrightSide Japonya'nın bu en garip icatlarının listesini yapmış. İşte o japon icatları. BURUN DÜZELTİCİ / Bıçak altına yatmadan da burnunuzu yeniden şekillendirmenin bir yolunu arıyorsanız, bu ürünü inceleyin. Üreticiler, bu cihazın her gün birkaç dakika boyunca kullanılmasının, mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olacağını iddia ediyor.
Göz damlası gözlükleri
Sprey olmadan doğrudan gözlerimize ilaç damlatmak çoğumuzun sorunudur. İlacı ziyan ederiz. Ancak bundan böyle bu problem resmen çözülüyor. Bu şirin göz damlası gözlükleri sizi üzmeden bu işi kolaylıkla yapmanızı sağlamayı vadediyor.