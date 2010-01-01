Nasıl inşa edildiği bilinmeyen gizemli yapılar!

NASIL İNŞA EDİLDİĞİ BİLİNMEYEN 11 GİZEMLİ YAPI
Binlerce yıl önce yaşamış olan insanlardan günümüze devasa binalar kaldı. Binalar o kadar genişti ki bilim insanları kimlerin, neden ve en önemlisi nasıl inşa edildiğine cevap bulmak için yüzyıllardır uğraşıyor. Kimileri bu binaların dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığını bile iddia etti. İşte dünya üzerindeki 11 gizemli yapı;
STONEHENGE / İNGİLTERE
Yüzlerce kilometre uzakta bulunan taş ocağından bu ağır kayaların nasıl getirildiği bilinmiyor. Efsaneye göre taş kompleksi büyücü Merlin tarafından yaptırılmış. Yapının neden yapıldığı bilinmiyor. Gözlemevi olarak kullanıldığı veya sığınma evi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
BAALBEK / LÜBNAN
Bu tapınak topluluğu bir şehrin kalıntılarının incisi. Bilim insanlarının çözemediği yaklaşık 1000 ton ağırlındaki taş blokları nasıl taşıyıp bu yapıyı tamamladılar. Romalılar o dönemde bunu yapacak teknolojiye sahip değillerdi.