Sihirbazlık numaralarının ardında yatan sırlar

Hint fakiri gibi giyinen iki kişi, gösteri öncesi hazırlık yaparak bir bezin içine giriyorlar. Üçüncü bir kişi bunu yaparken dışardan kendilerine yardımcı oluyor. Kimse bezin içinde ne yapıldığını görmüyor.
Daha sonra bez aşağıya indiriliyor ve bir adamın, diğerinin üzerinde bağdaş kurarak oturduğu görülüyor. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyenler, dakikalarca karşılarında dikilerek yaşananları izliyorlar. Yüzleri örtülü iki gösterici, saatlerce bu vaziyette dururken yoldan geçenler kendilerine bol bol bahşiş vermeyi de ihmal etmiyorlar.
Elinde bir bastonla havada oturan adam gösterisi son dönemlerde Avrupa'nın büyük kentlerinde adeta patlama yaptı. Hint fakiri kılığında gösteriyi yapanlar ise halktan bol bol bahşiş toplamayı başarıyor.