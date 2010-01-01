Türkiye'nin yerli Elon Musk'ları

YERLİ otomobil için geri sayım sürüyor. Yerli oto üretimde pay sahibi olmak için gönüllü olan, çalışmalarıyla milli projeye katkı vermek isteyenler şimdiden sıraya girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca hayli iddialı. Karaca, "Bu işi yapıyoruz. Yapmaya da hazırız. İTÜ zaten ilklerin ve enlerin okulu. Bu işte de ilk biziz diyebilirim" diye konuştu.
Karaca'nın iddialı konuşmasının nedeni İTÜ Maslak Kampüsü içinde yıllardır AR-GE çalışmalarını sürdüren ve elektrikli otomobil üretiminde büyük mesafeler kat eden Derindere Motorlu Araçlar (DMA) şirketine ev sahipliği yapmaları.
TEST EDİLEN ARAÇLAR
İTÜ Maslak kampüsü içinde yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdiği elektrikli otomobilleri büyük bir gururla test eden DMA CEO'su Önder Yol da bu iddianın bir parçası olmaktan mutlu. Türkiye'nin yerli otomobili kesinlikle yapabileceğini söyleyen Yol, "Bu konuda hiçbir şüphem yok. Türk mühendisliğini kimse yabana atmasın. Yeter ki bu konuya gerekli önem verilsin. Biz şirket olarak tabi ki işin içinde bulunmak isteriz ama o devletimizin vereceği bir karardır. Biz milli bir şirket olaraktan, her an kendimizi o konuya hazır bulundurmamız lazım" dedi.