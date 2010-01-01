Wannacry saldırısından korunmak için yapılması gerekenler
1. WannaCry (WCRY) Nedir? Sistemlere nasıl bir zarar verir?
“TheShadowBrokers” isimli hacker grubu, Nisan ayında National Security Agency’in (NSA) FUZZBUNCH isimli exploit kitini sızdırdı. Sızdırılan bu zafiyet kiti içerisinde bir çok exploit bulunmaktadır. İlgili exploitlerden EternalBlue exploiti yine exploit kiti içerisinde bulunan DOUBLEPULSAR payloadı ile birlikte kullanıldığında Windows işletim sistemlerindeki SMB servisinin zafiyetini kullanarak yönetici haklarında komut çalıştırılmasına olanak sağlamaktadır.MS17-010 (CVE-2017-0144) kodu ile isimlendirilen bu zafiyet WannaCry adlı bir fidye yazılımı tarafından kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda, fidye yazılımı herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerektirmeksizin bulaştığı ağda MS17-010 zafiyetinin olduğu sistemleri tarayarak bulmakta ve zafiyet barındıran sistemleri de etkilemektedir.
2. Fidye Zararlı Yazılımı nasıl yayılmaktadır, neden kaynaklanmaktadır?
Wannacry wormu Windows SMB protokolünü kullanarak yayılmaktadır. NSA tarafından bu açıklığı barındıran sistemlere sızmak için kullanılan bir exploit, NSA’den bu bilgiler sızdırıldığında internet üzerinden yayınlanmaya başladı. Açıklanan belgeler ve bilgiler ışığında biri ya da birileri tarafından bu zafiyeti istismar eden fidye zararlı yazılımı geliştirilerek internete sunuldu.
3. Kendi sistemlerimize bulaşıp bulaşmadığını nasıl tespit edebiliriz?
Siber Tehdit İstihbaratı destekli bir SIEM çözümü kullanıyorsanız IoC (Indicator of Compromise) sisteminize ekleyerek geriye doğru ilgili domainlere veya ip adreslerine erişim denemelerinin olup olmadığının kontrol edebilirsiniz. Henüz sistemlerinize Wannacry fidye yazılımı bulaşmadıysa internet üzerinden ip adreslerinizi taratarak açıklığın olup olmadığını tespit edebilirsiniz.