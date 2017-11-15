10 yaşındaki çocuk, annesinin iPhone X kilidini açtı

Bir Apple iPhone X sahibi tarafından yapılan bir video onuncu yıldönümü modelinin 10 yaşındaki oğlu tarafından kilidini açtığını gösteriyor. Çocuk bunu yapmak için büyük bir çaba göstermiyor. Sadece yüzünü gösteriyor. Apple'ın verilerine göre, bu çocuk bir milyonda bir olan bir şeyi yapıyor. Sonuçta, Apple’ın Face ID için verdiği başarısızlık oranı buydu.



Apple, 13 yaşın altındaki çocukların, Face ID'i kandırmak için daha iyi şansları olduğunu söylüyor. Çünkü farklı yüz özellikleri tam olarak gelişmemiş olabilir. Birkaç gün önce Vietnam güvenlik firması Bkav, Face ID’i yenmek ve bir iPhone X açmak için geliştirdikleri bir maske kullandı. 150 dolarlık maske, 3D yazdırma, makyaj, 2D görüntüler ve yanaklardaki özel işleme ile oluşturuldu. Güvenlik şirketi, parmak izinin, yüz tanımaya göre akıllı telefon sahipleri için biyometrik korumanın üstün bir biçimi olduğunu söylüyor.