1.000 ile 1.500 TL arası Android telefonlar - Ocak 2017 1000 ile 1500 TL arasında alınabilecek Android telefonları sizler için listeledik. Fiyat/Performans Android telefon almak istiyorsanız bu liste tam size göre.

Teknoloji Mobil 1.000 ile 1.500 TL arası Android telefonlar - Ocak 2017 23/01/2017 15:15 1.000 ile 1.500 TL arası satın alabileceğiniz Android telefonları bir araya getirdik. Android telefon satın almak istiyorsanız önce sizler için listelediğimiz Fiyat/Performans odaklı ve bütçenizi sarsmayacak 1.000 ile 1.500 TL arası Android telefon listemize mutlaka göz atmalısınız. Sony Xperia X Compact Ekran: 4.6 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde IPS LCD ekran İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 650 yonga seti Grafik Birimi: Adreno 510 RAM: 3 GB Depolama: 32 GB dahili depolama 256 GB’a kadar microSD desteği Arka Kamera: 23 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 değerinde lens Ön Kamera: 5 Megapiksel çözünürlüğünde Pil: 2.700 mAh Boyut: 129 x 65 x 9.5 mm 135 gram Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, Bluetooth v4.1 Sensörler: Parmak izi okuyucusu, ivmeölçer, cayro, yakınlık, barometre, pusula Fiyat: 1.499 TL