1.000 ile 1.500 TL arası Android telefonlar - Ocak 2017

1000 ile 1500 TL arasında alınabilecek Android telefonları sizler için listeledik. Fiyat/Performans Android telefon almak istiyorsanız bu liste tam size göre.

23/01/2017 15:15

1.000 ile 1.500 TL arası satın alabileceğiniz Android telefonları bir araya getirdik. Android telefon satın almak istiyorsanız önce sizler için listelediğimiz Fiyat/Performans odaklı ve bütçenizi sarsmayacak 1.000 ile 1.500 TL arası Android telefon listemize mutlaka göz atmalısınız.

Sony Xperia X Compact

Ekran: 4.6 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde IPS LCD ekran

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 650 yonga seti

Grafik Birimi: Adreno 510

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB dahili depolama 256 GB’a kadar microSD desteği

Arka Kamera: 23 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 değerinde lens

Ön Kamera: 5 Megapiksel çözünürlüğünde

Pil: 2.700 mAh

Boyut: 129 x 65 x 9.5 mm 135 gram

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, Bluetooth v4.1

Sensörler: Parmak izi okuyucusu, ivmeölçer, cayro, yakınlık, barometre, pusula

Fiyat: 1.499 TL

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    Yazar: Ender Öztürk

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