1.000 ile 1.500 TL arası Android telefonlar - Ocak 2017

1.000 ile 1.500 TL arası satın alabileceğiniz Android telefonları bir araya getirdik. Android telefon satın almak istiyorsanız önce sizler için listelediğimiz Fiyat/Performans odaklı ve bütçenizi sarsmayacak 1.000 ile 1.500 TL arası Android telefon listemize mutlaka göz atmalısınız.
Sony Xperia X Compact
Ekran: 4.6 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde IPS LCD ekran
İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 650 yonga seti
Grafik Birimi: Adreno 510
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB dahili depolama 256 GB’a kadar microSD desteği
Arka Kamera: 23 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 değerinde lens
Ön Kamera: 5 Megapiksel çözünürlüğünde
Pil: 2.700 mAh
Boyut: 129 x 65 x 9.5 mm 135 gram
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, Bluetooth v4.1
Sensörler: Parmak izi okuyucusu, ivmeölçer, cayro, yakınlık, barometre, pusula
Fiyat: 1.499 TL
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