16 GB iPhone sahipleri Twitter'ın yeni özelliğine bayılacak!

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz aylarda sunmuş olduğu güncelleme ile keşfet özelliğini alt menüye eklemişti. Twitter, bu yeniliğin ardından şimdi de 16 GB iPhone kullananları sevindirecek bir güncelleme yayınladı. Twitter sürüm 6.73.2 ile gelen özellik sayesinde yetersiz depolama alanından dolayı Twitter'ı silip yeniden kurma derdinden kurtuluyorsunuz.

Twitter'ın "Clear Cache" yani önbelleği temizleme opsiyonu sayesinde "medya depolama alanı" ve "Web depolama alanı" bölümlerinde önbelleğe alınan ve daha önce silmesi mümkün olmayan dosyalar tek tıklama ile silebiliyorsunuz. Bu özelliğe Ayarlar>Veri Kullanımı bölümünden ulaşabilirsiniz.

Normalde 110 MB olan uygulama boyutu kullandıkça şiştiği için 500 MB civarında, hatta yoğun kullanıma bağlı olarak 1 GB'lık alan kaplayabiliyordu. 16 GB iPhone sahipleri ise depolama alanı için Twitter'ı belli aralıklar ile silip tekrar yüklüyordu. Bu özelliğin çok geç sunulduğu aşikar. Keşke Apple, bu opsiyonu uygulama geliştiricilerine değil de ayarlar bölümünde sistemin içerisinde sunsa.