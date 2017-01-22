40 bin araç sahibine müjde!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrük mevzuatına göre 2. el sayıldığı için binlercesine el konulan ithal araçların sahiplerine iade edileceğini ve bu durumdaki toplam 40 bin dolayındaki araca yönelik takibatın sonlandırılacağını açıkladı.

Bakan Tüfenkci beraberindeki heyetle birlikte, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açılışı yapılan Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarete, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Bakanlık Müsteşarı Cenap Aşcı, Müsteşar yardımcısı İsmail Yücel, İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AKP Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez ve AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun da katıldı.

Sorun neydi?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. Maddesinin 1/C fıkrasında “Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir” hükmü yer alıyor. 4. Fıkrada da “…belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur” deniliyor.

Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, distribütörler dışında galeriler tarafından ithal edilen araçlarla ilgili sıkı takibi sonucu binlerce araca el konulmuştu. Doğrudan araç ithal edemeyen galeriler, Almanya gibi otomobil üreticisi ülkelerden, kullanılmamış ama Alman vatandaşlarına satılmış gibi gösterilen araçları sıfır araçmış gibi yurda sokuyor, bu araçlar daha sonra el değiştiriyor ve halen 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sahiplerin elinde bulunuyordu. Bakanlığın bu araçlara el koymasıyla, aracın geçmişi hakkında bilgi sahibi olmayan çok sayıda kişi mağdur oluyordu.

Tüfenkci, Otonomi ziyaretinde yaptığı açıklamada, yurt dışından sıfır diye ithal edilen ama AB mevzuatına göre 2. el olarak kabul edilen araçların Türkiye’de kullanımında gümrük mevzuatı açısından büyük sıkıntılar ortaya çıktığını belirterek, “Gümrük idarelerimizce yapılan incelemelerde bir kısım araçlara el konulmuş, bir kısmının takibatı yapılıyor, bir kısmının da incelemesi sürüyordu.

Özellikle yurt dışından getirilen araçlar yurda sokulduktan sonra 2., 3. hatta 4. ele ulaşmıştı ve buradaki gümrük mevzuatının uygulanmasıyla birlikte iyi niyetli 3. kişilerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla karşılaşmıştık” dedi. Yaptıkları incelemelerde Türkiye’de yaklaşık 40 bine yakın bu mevzuat tehdidi altında araç bulunduğunu belirten Tüfenkci, bunların bir kısmının incelemeleri tamamlanarak gümrük otoparklarına çekildiğini, bir kısmının da inceleme ve takibatının devam ettiğini belirtti.

Sorun nasıl çözüldü?

Bakan Tüfenkci, bu alanda bir düzenleme ihtiyacı hissettiklerini ve son çıkan torba yasa ile kısa zamanda bu düzenlemeyi yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.

Tüfenkci, el koyma uygulamasını sona erdirerek özellikle yurt içinde el değiştiren bu araçların son sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldıran düzenleme hakkında şu bilgileri verdi:

“Biz şimdi şu hükmü getirdik; dedik ki eğer bu tip eşyada gümrüklenmiş değerinin yüzde 25’ini 6 ay içinde yatırdığı taktirde, araç kimin elindeyse o aracı kendisine iade edelim, bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasın, sadece şüpheliler ve incelemeye tabi olan araçlar sicile şerh verilerek yeddi emin olarak araç sahibinde kalsın, inceleme sonucuna göre de bir karar verilsin hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da halen incelemeye başlanmamış veya incelenme aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay içinde başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15 bir ceza ödeyerek bu takibattan kurtulmaları ve araçlarının yeddi emine tesliminden kurtulmuş olacaklarına dair bir düzenleme getirdik.

”Düzenlemenin özellikle elinde bu tip araçlar olan vatandaşlara bir rahatlama sağlayacağını belirten Tüfenkci, “Onları her an araçlarına el konulacağı korkusunda kurtarmış olacağız. Gümrük veya başka yeddi eminlerde bulunan araçları çürümeden kurtararak bunları tekrar ekonomiye kazandırmış olacağız, bunlar yeniden ticarete konu olacak, alınıp satılacak. Bu noktada endişesi olan veya elinde olanlara bir imkan getirilecek, kendileri beyan ettiğinde bu takibattan kurtulmuş olacaklar” dedi.

Buna göre araç sahibi ÖTV'nin yüzde 25'ini ödediği anda el koyma kararı ortadan kalkacak. Gümrükte bekletilen araçlar çürümekten kurtulacak, tekrar alım satıma konu olabilecek.