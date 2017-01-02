Adil Kullanım Kotası uygulaması için yeni düzenleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz gün Adil Kullanım Kotası uygulamasının 2018 yılında kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamadan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. BTKnın açıkladığı rapora göre AKK uygulaması tamamen kalkmayacak. Ancak Adil Kullanım Kotası'nda esnetmeler yapılacak.

Bildiğiniz gibi internet hızınız ne olursa olsun Adil Kullanım Kotası'nı aştığınız zaman, hızınız otomatik olarak 3 Mbit/sn'ye düşüyordu. BTK, bu konuda bir değişiklik yaparak, yüksek hızlı internet kullanıcılarını rahatlatmayı hedefliyor. Örneğin 8 ile 16 mbps arasında internet hızına sahip olan bir kullanıcı AKKye girdiği zaman hızı 3 mbps yerine 5 mbps'ye düşecek.

Bu hız düşürme uygulaması yüksek hızlara çıkıldıkça kademeli olarak değişiyor. 50 ile 100 mbps internet kullananlar ise AKKye girdiğinde hızları 24 mbps'ye düşecek.

Ayrıca 02:00 ile 08:00 arasındaki indirme işlemleri Adil Kullanım Kotası uygulamasına dahil edilmeyecek.