Amiral gemisi Nokia 9'un özellikleri AnTuTu'da ortaya çıktı

Nokia 9, lisans sahibi HMD tarafından piyasaya sürülen yeni Nokia marka akıllı telefon serisinin üst düzey sürümüdür. Bir süre önce telefon Geekbench'te kıyaslandı ve tek çekirdekli testte 2255 ve çok çekirdekli testte 7770 gibi dikkate değer puanlar verdi. Telefon şimdi de AnTuTu testlerinde keşfedildi ve cihaza ait bazı özellikler gösterildi.

AnTuTu'ya göre, Nokia TA-1004 model numarasıyla (Geekbench'te görülen aynı model numarası) Nokia 9, 1440 x 2560 çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Ekranın boyutu yayınlanmamış olsa da, 5.3 inç ekran ile gelmesini bekliyoruz.

Beklendiği gibi AnTuTu, Qualcomm'un mevcut üst uç işlemcisi Snapdragon 835 yonga setinin Nokia 9'a güç sağladığını söylüyor. Bu, telefonun sekiz çekirdekli bir CPU ve Adreno 540 GPU ile donatılmış olduğu anlamına geliyor. 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ile birlikte 13MP arka ve ön kameralar ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Nokia 9'un bu ay resmen açıklanması bekleniyor.

Sonraki sayfalarda Nokia 9’a ait sızdırılan görselleri, ekran görüntülerini ve kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.