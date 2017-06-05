Apple, bugün WWDC 17 etkinliğinde ne tanıtacak?

Apple'ın, WWDC 17 etkinliğine saatler kaldı. Geliştiriciler için her yıl düzenlenen WWDC etkinliğinde Apple, yeni ürünlerden daha çok yazılıma yöneliyor. Peki, Apple bu yılki WWDC 17’de neler tanıtacak?

WWDC 17 etkinliğinde; iOS 11, watchOS 4, macOS 10.13 ve tvOS 11 sürümlerinin yayınlanması bekleniyor. Biz de sizlerle bu sürümlere ait beklentileri bir araya getirdik. Dilerseniz daha yaygın olarak kullanılan iOS’in yeni sürümü iOS 11 ile yazımıza başlayalım.

iOS 11

Apple, şu an üzerinde çalıştığı ve beta testleri devam eden iOS 10.3’e yoğunlaşmış durumda. iOS 10.3 ile dosya sistemi APFS’ye geçiş yapılacak. iOS 10.3’ün beta sürümlerini kullanmış biri olarak APFS’nin cihazlara yeni bir soluk kazandırdığını söyleyebilirim.

Özellik açısından daha çok performans sunan APFS sayesinde iPhone’un boot (başlatma) süresinin yarı yarıya azalıyor ve uygulama geçişlerinde gözle görünür bir hız farkı yaşanıyor. iOS 11 ile APFS’nin temelleri daha sağlam atılacak ve bu performans yeni iyileştirmeler ile artacak.

iOS 11 ile gelmesi istenilen yenilikler arasında gece modu yer alıyor. Apple’ın her yıl iOS’e gece modunu getireceği söylenir ancak bu sadece söylentide kalırdı. Ancak iOS 10.3’ün UI tarafında erişilen kodlarda gece modu için elementlerin olduğu ortaya çıktı. Apple, muhtemelen bu özelliği iOS 11 ile kullanıcılara sunacaktır.

iOS 11 ile tasarım tarafında değişikliğe gidilmeden küçük iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Ancak yıl sonu tanıtılacak olan iPhone modelinde kavisli bir ekranın olacağı söylendiği için iOS 11’de bildirim ve kontrol merkezinde tasarımsal değişiklikler yapılabilir. Tabii kontrol merkezinde değişiklik denilince aklınıza ilk hücresel veri kısayolu gelecektir. Ancak Apple’ın bu kısayolu iOS 11 ile ekleyeceğini hiç sanmıyorum.

Güncelleme ile artık kamera uygulamasında da iyileştirmeler yapılmalı. iPhone 7’nin kamerasını öve öve bitiremeyen Apple, iOS 11 ile artık RAW formatında fotoğraf çekme opsiyonunu, kamera uygulamasına eklemeli. Ayrıca neredeyse kimsenin kullanmadığı kalitesiz fotoğraf filtreleri ya kaldırılmalı ya da yerine VSCO veya Priime kalitesinde filtreler eklenmeli.

Apple Music’in bağlantı süresi ve arayüzü de iOS 11 ile mutlaka iyileştirilmeli. Özellikle liste konusunda iOS 11 ile güncellenen listeler özelliği Apple Music’e eklenmeli.

iMessage konusunda ise artık iMessage’ın iCloud tabanına tamamen geçmesini ve iPhone’dan mesajı sildiğinizde Mac’ten ve Apple Watch’tan da silinmesini bekliyoruz. Şu an ki durumda tüm cihazlarda mesajları tek tek silmek zorunda kalıyoruz.

Daha özgür bir işletim sistemi için ön tanımlı uygulamaların değiştirilme opsiyonun iOS 11 ile sunulmasını bekliyoruz. Örneğin; bir bağlantıya tıkladığınızda otomatik olarak Safari tarayıcısı yerine önceden belirlemiş olduğunuz Chrome ve Firefox gibi tarayıcılar ile bağlantının açılma opsiyonu sunulmalı. Aynı durum Twitter linkleri için de geçerli. Tweetler’in Twitterrific veya Tweetbot gibi 3. parti Twitter istemcileri ile açılması için bir girişim yapılabilir.

iOS 11 ile Siri’ye yeni özellikler eklenecektir. Siri ile uygulamaları kapatma özelliğinin ve buna benzer komplike işlemleri yerine getirmesini bekliyoruz.

iOS 11 ile cache temizleme işleminin uygulama geliştiricisinin insiyatifine bırakılmadan Ayarlar bölümüne ön bellek parçala özelliği sunulmalı. Azımsanamayacak kadar çoğunlukta 16 GB iPhone kullananlar için bu özellik mutlaka sisteme eklenmeli.