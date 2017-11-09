Apple, FBI'a yardım etmek için teklifte bulundu!

Amerika'nın Teksas eyaletinde geçtiğimiz günlerde bir terör olayı yaşanmıştı. 26 kişiyi öldüren ve akıl hastanesinden kaçtığı öğrenilen saldırının zanlısı yakalanmış ve kişisel eşyaların FBI tarafından el konulmuştu. Aktarılan bilgilere göre; Teksas katilinin cebinden Apple markalı bir iPhone modeli çıkmıştı. Ancak FBI yine iPhone'un kilidini açmadı ve Apple'dan yardım istedi.

FBI özel temsilcisi Christopher Combs, basın toplantısında Teksas katilinin iPhone'unun kilidini açamadıklarından şikayet etti. Bu sitemden sonra; Cupertinolu teknoloji devi Apple da bir açıklama yaptı ve FBI ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Apple, FBI'ın siteminden sonra FBI ile iletişime geçtiklerini ve yasal süreç içerisinde beraber çalışmak istediklerini bildirdi.

FBI, yine iPhone'un kilidini açmak isterken hatalı denemeler sonucunda iPhone'u bloke ettirmiş. Bu olayın üzerinden 48 saat geçtiği için de artık iPhone'daki Touch ID özelliği otomatik olarak devredışı bırakılmış. FBI, şifre denemek yerine katilin parmak izini kullanmış olsaydı, iPhone'un kilidini çoktan açmıştı. iPhone'daki içeriğe ulaşamayan FBI, iCloud verilerine ulaşmak için mahkeme aracılığı ile Apple'a başvuracak.

Bakalım daha önce FBI ile çalışmak istemeyen Apple bu olayda nasıl bir yardımda bulunacak. Apple, bu olayda iPhone'daki bilgileri FBI'a verirse, daha önceki olaylarda savunmuş olduğu "kullanıcı giziliği" tezini kendisi çürütmüş olacak.