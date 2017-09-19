Apple Türkiye'de çalışmak ister misiniz?

Apple, Türkiye'deki girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir Apple'da Kariyer sayfasında iş ilanı paylaşmayan Apple, bugün toplamda 14 farklı pozisyonda iş ilanı açarak büyük bir sürpriz yaptı. Açılan pozisyonlar, daha önce iş tecrübesi olmayanları bile kapsıyor.

İş ilanları arasında; Kurumsal Müşteriler Lideri, Uzman, Operasyon Eksperi, Bilirkişi, Pazar Lideri, Çözüm Mühendisi, Kurumsal Müşteriler Eksperi, Yaratıcı Kişi, Müdür, Mağaza Lideri, Apple Store Leader Program, Genius, Teknik uzman ve Kıdemli Müdür yer alıyor.

Apple Türkiye'de kariyer yapmak için Apple hesabınız ile Jobs.Apple.com adresine giriş yapmanız ve özgeçmiş göndermeniz gerekiyor. Bu pozisyonlarının hepsinin İstanbul'daki mağaza için geçerli olduğunu uzaktan çalışma pozisyonlarının henüz açılmadığını belirtelim.

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